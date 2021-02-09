新冠疫情肆虐全球經濟，但在美國財政部與美國聯準會(Fed)聯手救市下，資金充裕的流動性創下史無前例的規模，美元大幅貶值，亞洲經濟體則是在有效控制疫情，成為首波復甦對象，新台幣大幅升值，台北外匯市場鼠年最後一個交易日9日早盤以28.200元開盤，升1.9角，在央行緊迫盯人下，終場收在平盤28.39元，封關守在28元關卡以上，鼠年升值1.616元、幅度約5.385%。

新台幣在金鼠年的升勢相當驚人，先是衝破29元「楊金龍防線」，創9年來新高，更是接連突破「彭淮南障礙」28.6元、「彭淮南防線」28.5元，資金匯入台灣經濟壓力相當沉重，近月新台幣開盤每每突破27.9元關卡，不斷刷新23年半來高點紀錄。近月台北匯市盤中不斷強攻28元關卡，為舒緩出口商匯損壓力，央行進場調節匯率走勢，導致新台幣「柳樹」搖擺的更大力，面對這波強升氣勢，央行也罕見喊話，期盼民眾別大量拋售美元，請大家共同維護國內匯市的穩定。

不過，匯市波動劇烈，讓央行總裁楊金龍也指示，要求相關單位緊盯匯率走勢是否有異常活動。

為此，央行啟動金檢專案，發現跟台灣沒太多業務往來的跨國糧商參與其中，藉假交易大賺匯差，央行去年透過金檢，查出8家糧商涉嫌炒匯，涵蓋ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚等4大糧商，更有6家外銀無視交易異常，協助糧商炒匯。

目前有4家涉及糧商炒匯案外商銀行遭央行重罰，其中德意志銀行台北分行不只被廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）兩項許可，更遭勒令停辦外匯衍生性商品2年。楊金龍祭出形同撤照的重招，是前總裁彭淮南1998年禁止國銀NDF業務後，逾20年來最重的裁罰措施。

至於美國財政部去年12月16日公開半年一次的外匯政策報告，正式瑞士、越南列入匯率操縱國名單，另外將台灣、泰國、印度納入匯率操縱國觀察名單，大陸則是去年1月起從匯率操縱國轉列為觀察名單當中。央行當時說明，台灣被列為觀察名單，主要是美國財政部採用較早資料，台對美貿易順差在截至去年6月為止達逾200億美元，加上台灣經常帳順差對GDP比率逾2%，觸及納入標準，與央行調節匯市無關。

(中時新聞網)