為解決六甲落羽松景區停車位不足問題，台南市府推出烏山頭水庫、落羽松林區接駁車，遊客一次可暢玩兩個景點。(六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真)

烏山頭風景區太陽能遊艇遊湖一趟40分鐘，可購買不同優惠套票。（劉秀芬攝）

大年初一至初四期間，烏山頭水庫除門票優惠為100元，也推出「金牛報喜三部曲」系列活動。(六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真)

為紓解近日來台南六甲區落羽松林遊客車潮，六甲區公所結合烏山頭水庫風景區一起推出觀光優惠方案，於大年初一到初四提供烏山頭水庫入園優惠及遊客接駁服務，解決落羽松林區停車空間不足問題。

六甲區公所表示，今年受新冠肺炎疫情影響，許多人無法出國觀光，落羽松及烏山頭水庫皆為戶外空曠景區，環境相對安全許多，春節連假勢必吸引大量人潮南下旅遊，市長黃偉哲為此特別指示交通局協助烏山頭水庫往返落羽松園區交通接駁車之經費補助。

六甲區區長陳啓榮表示，透過立法委員賴惠員服務處全力協助下，經與農田水利署嘉南管理處協商，接駁措施如下：

1.烏山頭水庫大門(上車時間)：

09：30、10：30、11：30、12：30、13：30、14：30、15：30

2.落羽松園區入口(上車時間)：

10：30、11：30、12：30、13：30、14：30、15：30、16：30、17：30

3.烏山頭水庫入園優惠方式：台南市民優惠價每輛車(含乘客)100元、非台南市民優惠價每輛車(含乘客)200元，優惠期間從2月12日到2月15日止(大年初一到大年初四)。

大年初一至初四期間，烏山頭水庫除門票優惠為100元，也推出「金牛報喜三部曲」系列活動，有迎春市集、街頭藝人表演，還有小朋友最愛的氣墊滑梯，此次也推出限量新春福袋，福袋收入將捐贈給家扶基金會，邀大家一起共襄盛舉助公益。

陳啓榮表示，爲容納並分流眾多的車潮及人流，六甲區公所在落羽松林附近規畫了5處停車場，包含周邊道路約可提供750個以上停車位。台1線299K＋700處臨時停車場設有流動廁所，請遊客依序排隊使用並小心進出。

(中時 )