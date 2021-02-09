桃園醫院危機解除，桃園市長鄭文燦9日表示，疫情期間天天和桃醫院長徐永年「熱線」，透露徐是御醫後代，在退休之前遇到疫情大挑戰，讚徐永年非常堅強、堅守崗位，「是桃醫穩定的一個象徵！」市府會做桃醫最堅強後盾，年後開工營運會送上大禮，但送什麼他仍賣關子：「等開幕那天就會知道了！」

鄭文燦說，桃醫院長徐永年是二度回鍋桃園醫院擔任院長，中間曾任醫管會的執行長，就是王必勝的角色，個性非常開朗、正向，在桃醫事件期間，幾乎都是他帶領著醫護團隊堅守崗位。

鄭文燦回憶，尤其疫情開始之初像滾雪球一樣不斷擴大時，其實每個人都非常戒慎恐懼，他也每天跟徐永年通電話，給徐鼓勵和加油打氣，希望桃醫的整體防疫計畫，能夠一步步執行並落實。最後選擇桃醫的清零方案跟社區的清零計畫擴大防護網，也是基於對桃醫的支持，特別希望可以擴大隔離、擴大採檢。

「其實我每天都有跟他通電話！」鄭文燦說，市府把大部分的防疫基金跟物資，全都捐給桃醫，大部分設備都是由徐永年提出清單、他特別去募集的，像紫外線消毒設備、體溫量測設備或者其他對醫院復原工作有關的設備等。

鄭文燦也透露，徐永年是在地新屋人，剛好徐家家族是御醫世家，當年就是從朝廷裡面逃難出關的御醫，一口氣渡海到新屋落腳，所以桃園有很多中醫師、中藥商都是出生於新屋的徐家，笑言自己曾跟徐永年說：「你這個是御醫後代，沒想到遇到了一個疫情的大挑戰！」

鄭文燦說，其實徐永年明年就要退休，但仍能夠跟醫護同仁一起堅守崗位，非常堅強，他認為：「徐永年是桃醫穩定的一個象徵！」。徐永年獲悉市府推出醫護人員隔離的慰問金3萬元，發給近600名醫護，徐也感動不已。

鄭文燦說，衛生福利部長陳時中多次談論桃醫，一直認為在對抗新冠肺炎的過去1年期間，病患幾乎第一個送桃醫，桃醫承擔防疫的重責大任、從不喊苦，醫護人員也都是自願的。有時像武漢包機、鑽石公主號，都要先飛到當地，再隨同班機回來，也都是採取自願的方式，他非常肯定跟感謝桃醫人員。

「我會做桃醫最大、最好的支柱！」鄭文燦說，清零計畫結束之後，2500位醫護人員跟工作人員，都急著想要回到崗位，不過因為有些儀器1個月沒有使用，像徐永年就曾向提及，心導管手術的儀器插電後發現還有一些狀況，他立即指示院方在過年期間全面檢測，迎接開工後正式營運，他也透露會送上大禮，預計是送1部醫療專車跟2部協助車，離去前仍賣關子：「不過詳細是什麼車呢？等開幕那天就會知道了！」

(中時 )