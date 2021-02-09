明天就是小年夜，代表著農曆新年將到來，不少上班族今晚下班後，開始享受放假，但仍有辛苦的行業，過年需要有人留守、輪班，對此，醫師陳志金在臉書上分享一段趣事，一名護理師中籤，需在除夕和初一到院值班，不過她確有如中大獎，開心歡呼「Yes！」讓陳志金相當不解，而事後詢問才得知真正原因，不少網友看到後直覺猜測，「應該是已婚！才會發自內心的yes」、「應該是Yes！不用回婆家了」。

ICU醫師陳志金今(9日)在臉書上分享，護理站在抽過年班，看抽籤結果來決定誰除夕、初一需要到院值班，陳志金更說，這是每一年護理站的大事！接著，抽籤結果出爐，一名護理師心情看起來相當愉悅，陳志金便開口問，「看你這麼高興，你兩天都放嗎？」對方臉上露出藏不住的喜悅，開心答覆「對啊！超Lucky的！」

就在此時，另一位護理師忽然高聲大喊「Yes！」還搭配著手勢，讓陳志金嚇了一大跳，原本心想該名護理師一定也是放假才會如此開心，不過，經他詢問下才得知，除夕、初一這兩天她都需要值班，「我兩天都要出來上班，太好了！」讓陳志金相當納悶，怎麼會抽到過年值班還可以如此興奮，「難道真有這麼有同事愛的人嗎？」事後，他悄悄問了當事人原因，才得知理由，不過文末也沒確切寫出原由，留下一片謎團讓網友猜想。

貼文發出後吸引逾4千人按讚，近6百則的留言，不少網友猜測，該名護理師應該是已婚狀態，「除夕與初一是已婚護理師的惡夢，如果放假會比上班還累的」、「護理師一定是已婚，兩邊都是加班，選擇有薪水拿的當然更高興」、「不用作菜還有服侍一堆不知感恩的親戚老大人...」、「不想面對婆家，還有其他長輩親戚的『關切』，過年上班是最好的」，還有網友表示，「這是只能意會，不能言傳的秘密，當然包括三大節日」。

護理站在抽過年班，看看誰抽到除夕或者是年初一要出來上班，這是每一年，護理師們的大事。 護理師甲看起來很高興。 我:「看你這麼高興，你兩天都放嗎？」 甲:「對啊！超Lucky的！」 護理師乙:「YES！」 我突然被她的叫聲還有搭配的手勢嚇一... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2021年2月8日 星期一

(中時新聞網)