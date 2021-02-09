新冠疫情未解，又有專家警告「立百病毒」（Nipah virus）恐釀下一波流行疾病。中央流行疫情指揮中心今揭露立百「4大恐慌因子」，強調其致死率高、人傳人，甚至無藥可醫的特性，「民眾恐慌程度升高！」

指揮中心指揮官陳時中今表示，已針對立百病毒召開相關會議，並向蔡英文總統報告。他不諱言，「總統對這樣的狀況很擔心，也指示要做好疫情評估，供行政部門超前部署。」

陳時中指出，立百病毒有4大恐慌因子，民眾乍聽它的特性可能會感到驚慌，包括自然宿主為蝙蝠、會人傳人、致死率高達40%至75%，最後一點最慘，目前沒有藥物及疫苗。

衛福部、農委會開會後研判，立百雖然凶狠，但引起大流行的風險不高。陳時中進一步解釋，首先是蝙蝠不會飛那麼遠，很難從印度、孟加拉飛到台灣，跟候鳥傳播的禽流感不太一樣；立百最主要的征服宿主是豬，但目前因非洲豬瘟，台灣對進口豬肉管制非常嚴格，活體豬肉也沒有從這些區域來。

再者，人類感染立百病毒後的致死率雖高，不過「它不可能隱形」，和新冠無症狀者會在外活動的情況截然不同，立百其中一項症狀就是發燒，透過篩檢可以隔絕。

還有，「最重要的是它不是飛沫或空氣傳染」，陳時中提到，立百病毒經體液或排泄物接觸傳染，換句話說，只要基本環境衛生做好，可大幅減少傳播可能性。

(中時新聞網)