1名人妻控訴，丈夫家族中因為只有她1位媳婦，因此每年過年超級忙，不但要忍受婆婆言語嘲諷，煮完晚餐後還要照顧孩子，不能一起上桌吃飯，她抱怨「我只能隨便吃一吃菜渣」，某次她不滿，決定不上桌吃飯，竟遭到公公當眾咆嘯罵不懂事，她還被規定在家中不能一直說話、不能生氣，就連坐在角落划手機都不行，此遭遇吸引眾多網友的同情。

一名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，他的丈夫家族只有她一位媳婦，每年過年她都非常忙碌，在廚房跟婆婆煮飯菜時，必須忍受婆婆的酸言酸語，如果得罪到婆婆，對方就會不斷言語羞辱她；等到忙了一天後，她又要去照顧孩子，大家都吃完晚餐了，她才能上桌吃剩菜，「剩菜渣我隨便吃一吃，又一個人收全家族的碗和洗碗」，其他長輩們完全不幫忙。

人妻控訴，煮完年夜飯後還要照顧孩子，不能一起上桌吃飯，她抱怨「我只能隨便吃一吃菜渣」。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該人妻某次空檔在一旁划手機，馬上就遭公公向丈夫抱怨，她還被被規定不能一直說話、不能不高興，休息時間坐在角落看手機也會遭抱怨；某次她真的生氣，決定不上桌吃飯，「火大乾脆連菜渣也不吃」，沒想到就遭到公公咆嘯說不懂事；就算丈夫體諒她，匆匆吃完飯要換她上桌吃，公婆也會對她投以不滿的眼神，讓她根本坐不下去，最後丈夫也無能為力。

許多網友則留言說，「不要在意就不會有傷害，行李小孩帶著直接回娘家，反正怎麼做都不對」、「建議你不要煮也不要吃，款一款回娘家」、「反正忍也不會被善待，自己的年自己過，飯店訂一訂」、「太誇張了，妳要邊煮邊吃，自己先吃飽再說」、「吃菜渣是哪招？你先生也太不懂得保護你了」。

(中時新聞網)