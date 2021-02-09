五月天原本2月17日大年初六要在台中洲際棒球場舉行「好好好想見到你」巡迴演唱會，受疫情影響延期到12月，雖然無法在過年期間和粉絲相聚，但五月天不忘和粉絲的約定，將於2月11日除夕夜晚上10點半，在相信音樂YouTube頻道以及微博直播《五月天陪你守歲2021》特別節目，這也是五月天連續4年陪粉絲守歲迎新年。
瑪莎昨晚在微博分享過年經驗，表示高中某一年的除夕回憶是，吃完年夜飯之後去北投阿信家，從頭到尾把沒有廣告的《東京愛情故事》一次看完才睡覺。大學某一年的除夕回憶是，吃完年夜飯之後和大家一起集合到當時冠佑開的練團室，沒日沒夜地打麻將、打電動、聽音樂、睡沙發，但就是不練團。
網友驚訝留言問瑪莎為什麼要跟阿信一起看《東京愛情故事》？瑪莎趕緊解釋：「不只我們兩個好嗎？還有那時候的鼓手啦」，也有網友提問，五人怎麼一起打麻將？瑪莎回，「總要有人跑腿買食物飲料吧？」
主唱阿信也在微博寫下，「我的除夕記憶，是吃完年夜飯和怪獸、石頭、瑪莎、冠佑，約在怪獸家集合玩耍，你們呢？」提醒粉絲除夕夜別忘了打開手機或平板電腦，阿信感性說：「無論你在哪裡，五月天都在線上，等你團圓。」
(中時 )
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