雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2021年1月自結合併營收1.9億元，月減13.91％、年減33.37％，為近3月低點。主因去年春節落於1月，比較基期較高所致。面對今年疫情使國際旅遊續處低檔、國內旅遊持續熱絡，雲品將審慎因應、並持續優化營運動能。

雲品表示，日月潭雲品溫泉酒店1月住房率良好，加上2月春年連假住房需求爆量，首季住房訂單滿載，住房與餐飲表現可望維持暢旺。原以國際客為主的台北君品酒店，住房營收仍受邊境管制影響而下滑，但館內餐廳及宴會營收仍維持既有水準。

不過，疫情影響尾牙及部分喜宴取消或遞延，使雲品館外餐飲業務的頤品、頤璽宴會接單減少。雲品表示，將審慎應對疫情持續調整、並優化營運動能，持續透過「君品Collection」宴會平台及婚宴專案增添營收來源，委託管理的「皇家薇庭」穩定接單亦可望挹注動能。

隨著春節連假倒數，雲品表示，旗下飯店與餐飲的除夕圍爐宴訂席情況良好，頤宮中餐廳與雲軒西餐廳皆客滿，雲軒西餐廳更需要加開餐期力拚除夕圍爐的用餐需求。而日月潭雲品春節連假住房率已逾95％，將為雲品營收帶來穩定助益。

同時，雲品將持續落實防疫措施，如顧客用餐住房實名制、取餐需配戴口罩、服務人員主動配戴口罩、酒精消毒、紫外線殺菌等積極作為，並持續關注疫情走向，希望提供顧客安心無虞的消費環境，並守護全體員工健康安全。

(時報資訊)