受惠農曆年前家具汰舊換新潮帶動，台灣連鎖家具龍頭—詩肯(6195)1月合併營收達3.06億元，月增21.98%，首度突破3億元，創下單月歷史新高，詩肯射「行動支付、30期高額零利率分期及多品項組合優惠銷售」三箭，成果反應在毛利率上，詩肯營運長于洪武表示，隨著行銷策略發酵，不僅有效提升客單價，亦提升公司整體毛利率，預期今年營運會比去年好。

年底至隔年春節前為零售消費旺季，特別是在農曆春節前，民眾習慣為過年更新家中家具，帶動一波汰舊換新的消費高峰，而今年因疫情因素留在台灣過年的人數是歷來最高，帶動詩肯1月合併營收突破3億元關卡，達3.06億元，月增21.98%、年增32.83%，創下單月歷史新高。

詩肯表示，去年下半年以來，台灣房市交易熱絡狀況持續至今，家具需求水漲船高，近期觀察，政府控制疫情得宜，民眾消費信心並未受到影響，零售業的業績仍相當穩定，在台灣本業之外，新加坡NOVA自解封後營運持續穩定成長，也同樣進入農曆年前的家具消費旺季，對於營收挹注不少，併購效益浮現。

截至1月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有81、51、5店，共137店，較去年12月減少5店，主要是因為部分門市租約到期，而詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，今年還規劃要再展出2~4家量販型門市。

全球新冠肺炎疫情加速改變傳統零售業者銷售型態，雖然電商平台仍難取代家具通路銷售模式，但網路搜尋比價趨勢，讓詩肯將傳產行銷從平面報紙及雜誌轉向網路，搭配行動支付日益普及，詩肯領先家具同業，與Apple Pay、Line Pay，街口支付等五大行動支付合作，並與星展銀行聯手推出購買家具「30期高額零利率分期付款」，讓消費者購買家具支付方式更多元，且透過零利率分期付款減輕採購家具的付款壓力，多元行銷策略也成為推升詩肯營運成長的助力。

詩肯表示，雖然2月因春節因素工作天數較少，營收表現可能趨緩，但詩肯表示，隨著農曆年後、3月中下旬房市旺季到來，且屆時政策打炒房影響可能轉淡、市場觀望氛圍慢慢退去後，房市走強的機率偏高，對於全年營運仍深具信心。

(時報資訊)