貝萊德今天宣佈委任Rachel Lord為亞太區主席暨主管，任命預計將由5月1日起生效。Rachel Lord現為貝萊德歐洲、中東和非洲(EMEA)地區主管，在過去三年負責推動整個地區的業務轉型。

Rachel Lord在亞太地區的經驗始於任職澳盛投資銀行的倫敦分公司，協助巴基斯坦、印度、馬來西亞、新加坡、香港及日本的客戶獲取國際融資，促進其工業成長。她於2013年加入貝萊德，在此之前曾任職摩根士丹利並移居香港為其成立多項亞洲股票相關業務。隨後，她帶領花旗集團全球策略股票解決方案業務，並於2010年在亞洲區成立該業務。

Rachel Lord表示：「貝萊德正迅速進行業務轉型以更符合亞太區投資人的期望。未來十年將會是貝萊德亞太區業務加速發展的轉捩點。由於親身感受過當我們更貼近客戶需求時，會如何帶領我們的業務起飛。我對貝萊德在亞太區未來十年以至二十年的發展感到相當興奮。亞太區是全球最多元化且最具活力的地區之一，我十分期待開啟我的新職務。」

(時報資訊)