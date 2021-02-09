春節假期展開，高市交通局預估連假交通易塞熱點，以駁二、哈瑪星、旗津及旗山、美濃車流量最多，較一般假日增加1至3成。另新增29處臨時停車場免費停放。工務局養工處年節執勤不打烊，高雄市長陳其邁9日特別慰問，頒發加菜金慰勞。

交通局指出，市區幹道以初二、初三壅塞最為明顯，又以中正路東向、九如路西向車流最多。景點周遭以初一、初二、初四最為壅塞，預料午後在五福路段（駁二、哈瑪星）、旗津一二路（旗津）及旗山美濃南向回程路段等車流量最多。

交通局評估，初一至初四為各景點出遊高峰期，關於停車方面，預估西子灣、駁二特區、旗津、佛光山與大魯閣草衙道停車場於春節連假期間易達滿場情形，而壽山動物園、義大世界、旗山美濃地區初一至初四易有壅塞狀況。

今年春節公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場）從除夕到初三暫停收費4天；春節期間計程車費率自2月7日零時起至2月16日24時止，全天按表計費（春節加成50元已計入）。

初一至初五早上8時起，開放高雄市14處景點周邊22所學校、4處區公所及3處場所作為臨時停車空間，供民眾免費入場停放，為因應疫情及確保車輛每日晚間10時離場，將採實聯制開放車輛入場。

另方面，年節期間工務局養護工程處堅守崗位，已排定春節輪值表，做好公共設施維護管理業務，轄管公園及人流聚集的主要遊憩據點派員宣導防疫措施。陳其邁昨四維養護工程隊慰問留守同仁，並向大家拜早年及致贈水果禮盒與加菜金。

(中時 )