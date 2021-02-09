潮！基隆創業新星「凡人與路」替傳統製鞋找到出路 宋之凡：穿潮鞋遊港都觀美景。（凡人與路提供／吳康瑋台北傳真）

潮！基隆創業新星「凡人與路」替傳統製鞋找到出路 宋之凡：穿潮鞋遊港都觀美景。（凡人與路提供／吳康瑋台北傳真）

潮！基隆創業新星「凡人與路」替傳統製鞋找到出路 宋之凡：穿潮鞋遊港都觀美景。（凡人與路提供／吳康瑋台北傳真）

基隆創業之子宋之凡回鄉找出路，找到「凡人與路」，希望用他的雙手做出基隆人最有感、最有溫度的「基隆潮鞋」，真心用愛照顧基隆鄉親的雙腳，讓基隆人走出幸福走出健康，回鄉創業後不斷的研發創新，並透過自己親自試鞋，穿著自己手作的新鞋款到基隆各景點四處去旅行，在2021牛年產創推出全家人都可以穿的日常穆勒鞋，讓平凡的日常鞋表現出不平凡的時尚感，穿著它可以帶您輕鬆自在到處去旅行，遊賞基隆美景，走出個人的特色與風格。

「凡人與路」是一雙適合日常穿的手工鞋，不管是小資族的日常、上班族的日常、通勤族的日常、下午茶的日常，讓平凡的您因為一雙鞋變得有點不平凡，讓日常平凡的您增添了色彩，基隆在地製鞋師傅宋之凡，真心愛基隆用心做出基隆人的日常鞋，解決一般人腳後跟磨腳的問題，又解決穿著不正式的問題，讓穿著舒適的日常穆勒鞋搖身一變成為輕鬆自在的「基隆潮鞋」。

製鞋技術因工作環境惡劣已面臨斷層，基隆囝仔宋之凡不畏懼艱辛從台灣最北部的基隆，到內銷手工製鞋最多的古都台南尋找製鞋技術，從學徒到當上師傅，堅持自創品牌鞋的夢想，最後回到基隆實現夢想，創出在地品牌「凡人與路」，寫下自己的創業故事「凡人語錄」，接下來他要用自己真心愛基隆的溫度感及成熟的製鞋技術，持續的傳承與創新，產創更多適合到基隆旅行者穿的「基隆潮鞋」，讓復古的日常鞋在基隆走出創新與時尚，帶著來到基隆雨都的遊客走出「凡人雨鹿」的幸福感。

宋之凡表示，基隆到處是美景，基隆的海邊更是美麗，站在港邊可以看著老鷹翱翔，走到海邊可以看到大船入港，從小就喜歡到海邊漫步的他，了解一般人總是希望穿到海邊的鞋子能輕鬆自在又能保護雙腳且不失禮節，最好還能帶有時尚感，因此在牛年到來的前夕推出基隆旅行者最期待的「基隆潮鞋」，希望能透過自己真心用愛產創的新鞋款，帶給更多人輕鬆自在的幸福感，讓「凡人與路」帶著大家一起去旅行，遊賞基隆美景走出幸福。

據了解，穆勒鞋的名字來自拉丁語的「Mulleus」，專指古羅馬時期有權位的人穿的紫紅色高低禮儀鞋，從16世紀到18世紀，穆勒鞋相較於使用於社交場合的高跟鞋，一直是女人們在家中最常穿著的流行款式，路易十五的情婦龐巴度夫人最愛穿的就是穆勒鞋，基隆創業之子宋之凡融入古代貴族的社交鞋元素，透過自己的創思及製鞋技術，將傳承復古與創新時尚發揮得淋漓盡致，產創出男女老少皆宜且適合基隆人穿的「日常潮鞋」。

(中時 )