45歲韓劇女神崔智友，2018年和小9歲、從事IT產業的圈外男友閃婚，去年5月更升格當媽，順利生下一女，產後火速恢復身材的她，近日出席品牌活動，零走樣美貌令人驚艷不已。

崔智友穿著全身黑出席活動，好狀態和產前幾乎沒差別，身材也依舊纖瘦，完全不像生過孩子，讓人相當羨慕。出道以來就維持曼妙身材的她，去年初挺著孕肚客串夯劇《愛的迫降》，四肢纖細根本看不出懷孕。

崔智友近照狀態很好。(圖／翻攝自東網)

崔智友2018年與小9歲的圈外男友閃婚，據悉，男方只是在IT企業任職的普通職員，兩人穩定交往1年後，決定共結連理，不過之後一度傳出老公其實是牛郎，崔智友為了幫他洗白，出錢讓他開公司當社長，不過她都沒多解釋，對家庭生活相當低調。

而崔智友婚後就鮮少出現在幕前，2019年底宣布懷孕，去年以高齡之姿平安生下女兒，休息5個月後就復出，替育兒產品拍攝廣告，纖細的身材跟好氣色的臉蛋，完全不像剛成為新手媽媽。

1994年出道的崔智友，演過不少膾炙人口的作品，包括《冬季戀歌》、《天國的階梯》等，堪稱韓劇女神始祖，而多年來她始終維持良好狀態，凍齡美貌令人驚豔，她也透露保養祕訣，像是多喝水、多吃蔬菜水果、維持充足的睡眠和養成運動習慣等。

(中時新聞網)