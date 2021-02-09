除夕除了是闔家團圓的日子，也是一年的最終，代表即將迎來新的一年，是民俗最重要的節日之一。命理老師謝沅瑾昨（9）日就在臉書粉專「謝沅瑾命理／民俗文化研究中心」分享除夕不可少的6大習俗，讓民眾能擺脫過去一年的厄運和不如意，來年求得好運，萬事如意。

【拜公媽】

除夕是祭祖的重要日子，準備牲禮、菜碗、粿類等豐盛供品祭拜公媽，感謝祖先一年來的庇佑，稱為「辭年」。

此外，還會在神桌上供奉發粿、年糕，寓意步步高升，以及兩碗飯插上春花，俗稱「飯春花」，取春和「剩」諧音，象徵富裕有餘，再擺些柑橘代表大吉大利，為新年討吉兆。

【貼春聯】

除夕白天要更換春聯，將舊春聯撕下代表破除過去一年的厄運及不如意，有除舊布新之意。

【拜地基主】

除夕是慎終追遠的重要日子，除了祭祖，還要酬謝屋宅的守護神地基主。拜過祖先後，準備家常飯菜、水果、二杯酒或茶水，有雞腿最好，備兩副碗筷（拜地靈公、地靈婆），以及紙錢。若想要簡單一點，可以用雞腿便當代替飯菜。

【圍爐團圓】

出外遊子都會趕在年夜飯前返家，全家大小一起吃年飯，俗稱「圍爐」，闔家團圓共享吉祥年菜，其中，魚記得不能吃完象徵年年有餘。

【壓歲錢】

圍爐過後，長輩會分送壓歲錢給小孩，已經自食其力的子女也多會包紅包給父母，表達感恩，收下紅包時記得要向對方說吉祥話祝福。壓歲錢又稱「壓年錢」，具有「壓穢」與「壓祟」的祝福意涵。傳統舊俗會在守歲後睡覺時將壓歲錢放在枕頭下。

【守歲】

守歲意味辭舊迎新，民間說法認為年輕人守歲可以為家中長輩增福祈壽。

(中時新聞網)