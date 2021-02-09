老鼠拜拜、金牛來，9日匯市鼠年封關，新台幣收在28.39元兌1美元，連二個交易日維持平盤，央行全力穩定匯率在28元價位，符合市場預期，累計整個農曆鼠年、即2020年1月30日至2021年2月9日，鼠年累計升幅5.69%，三年來最大。
外匯交易員表示，春節前匯市最後一個交易日，僅出口商實質拋匯需求仍進場，但量能明顯縮小，尤其少了外資匯入投資台股，新台幣升勢更弱，實質匯價低於8日，盤中最高價僅來到27.97元，尾盤央行進場調節後，封關無意外地守住28元。
外匯交易員認為，2020年「鼠疫」橫行，但台灣疫情控制良好，經濟成長及出口表現暢旺，加上全球資金滿溢，新台幣升勢強勁，央行7月啟動尾盤大幅作價調節穩定匯率，10月下旬更進場在盤中真槍實彈買匯阻升，建立盤中及收盤雙防線，力守28元大關，一路守到封關。至於2月17日金牛年開紅盤，央行是否以不變應萬變繼續守匯，或調整新的政策，春節連假期間國際金融市場變化仍是關鍵。
(工商 )
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