農曆春節即將到來，高雄夢時代初一至初五單筆消費滿2,000元加碼送刮刮卡，天天霸氣送出每座價值近6萬元的「平安大吉黃金牛」，等於送出5隻。另外，初一起民眾可持1元兌換「中和烘爐地」土地公加持過開運錢母，限量6,666個換完為止。

另持華南夢時代聯名卡滿5,000元贈100元電子特別券，或指定店櫃以icash Pay不限金額消費可享10％ OPEN POINT回饋(每卡／每戶回饋上限500點)，連續7日的好康優惠，與民眾一同歡喜迎新春！

此外，大年初一(2／12)到初五(2／16)，持夢時代不限金額消費發票，可免費兌換台灣彩券行大樂透1張；單筆消費滿2,000元加碼送刮刮卡，每日限量2,021份，將天天送出每座價值近6萬元的「平安大吉黃金牛」。

歡慶初二(2／13)會員回娘家，夢時代會員不限消費金額點數8倍贈，指定店櫃消費滿1,000元，再扣8點OPEN POINT點數，還能至B2顧客服務中心參加「點數抽好運」活動，有機會將20,000元夢時代禮券帶回家。

與此同時，夢時代2021年度正式加入OPEN POINT熟客生態圈，原會員於2月28日前，成功升級為OPEN POINT會員，即可獲得50點OPEN POINT，至夢時代及統一時代高雄店集點消費，再享點數三倍贈。小年夜(2／10)及除夕夜(2／11)另推出限時兩日的點數翻倍折抵活動，1點抵2元，最高現抵200元！

夢時代表示，迎接大年初一的到來，將邀請兩廣龍獅戰鼓團，以氣勢磅礡的戰鼓及精湛的舞獅跳樁表演，揭開新春序幕，另在時代廣場上重現「中和烘爐地」錢母聚寶盆，內含6,666個經土地公加持過的開運錢母，歡迎民眾持一元硬幣自行兌換。

初三舉辦「擲筊搏好運」活動，成功擲中聖杯就有機會抽中餐飲優惠券。初四迎財神，早上10點半免費發送200份21 PLUS「奶香小可頌」兌換券，讓民眾在新的一年好運連連，「牛」轉乾坤！

(中時 )