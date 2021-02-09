大湖鄉長胡娘妹指出，大湖公有零售市場因年久失修，屋頂荒廢雜草叢生。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖公有零售市場年久失修，工程人員清除大量雜草垃圾。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所獲經濟部商業司補助整修大湖公有零售市場建築，屋頂工程預計春節前完工。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所獲經濟部商業司補助整修大湖公有零售市場建築，屋頂工程預計春節前完工。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉公所獲經濟部商業司補助整修老舊大湖公有零售市場，改善屋頂漏水問題，並重新鋪設1樓地磚鋪面，解決滑人困擾，大湖鄉長胡娘妹表示，目前屋頂工程進度已超過5成，過年前屋頂工程會全數鋪設完畢，至於地面改善工程考量民眾年節採買動線，將等到春節過後再施工。

大湖公有零售市場建於1971年，建物老舊、年久失修，牆面不僅斑駁，結構也有損壞，尤其屋頂長年因漏水嚴重、雜草叢生，市場內部環境相當昏暗、潮溼，不僅民眾購物行走擔心安全，攤商清掃時也反應會滑倒，為改善公有市場建物環境，公所向經濟部爭取經費，進行設施改善工程。

大湖鄉長胡娘妹指出，公所獲經濟部商業司295萬5000元改善市場設施，改善屋頂加強防漏、1樓地面重新鋪設，讓民眾與攤商不再擔心太滑會跌倒，工程從頂樓做起，清除雜草、加強防水防漏功能，預計春節前完成，1樓地面改善則預計春節過後再進行，將提升止滑、排水，未來陸續增設照明設備。

(中時 )