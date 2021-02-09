農曆春節即將到來，衛生福利部桃園療養院特別宣導法務部廉政署所製作「幸福.勻勻仔行」微電影，該影片是為增進社會對誠信經營議題的關注，倡議企業重視商譽，善盡社會責任，以及宣導企業誠信應依循著做人做事的道理。

為推動衛生福利部政風處就偏鄉學校及弱勢學童廉潔教育校園宣導，桃療特別於今日下午2時許在青少年健康學園，舉辦「新春廉心誠長聯歡活動」，該活動提供青少年正確的誠信及廉潔觀念，承諾思想一致，不貪圖他人財物及不取不當之利益，讓他們更有信心面對自己的未來，以及遵守個人的廉潔規範。

政風室主任林睿均更勉勵青少年們，誠信為人的核心價值，誠是誠實，信是有責任心及信用，人在成長過程中難免遇到坎坷及挫折，唯有誠實的面對自己、面對社會，以誠信的正向面對力量解決問題，才能夠迎向美好的未來及克服困難。並邀請桃療臨床心理科心理師劉秋平擔任講座；勉勵及啟發請青少年學員應有誠信觀念，從小培養廉潔品德，播放「黑冠現形記」影片，討論在影片中陳述貪瀆病毒的解藥是廉潔，心存正念，不收取不屬於自己的財務，不貪心，不使用非法手段獲取不當利益及不當財務，會因而負法律責任。

活動現場除了張貼廉政主題海報宣導外，並進行有獎徵答發放春聯、保溫杯等廉政宣導品等多元方式，得獎青少年們都覺得感動心情及「揪感心耶」，以達到廉政宣導反貪效果及理念，同時使青少年、民眾及同仁都認識貪腐對政府之危害，進而認同及支持反貪腐工作。

政風室針對「全民拼廉政宣導」議題有獎徵答，加強與青少年、民眾雙向面對面互動，另針對本院同仁宣導「肅貪還清廉」的觀念，並講述肅貪是以不正當手法將公共資金或錢財據為己有，利用或牟利從而讓他人利益受損，反貪污是每一個國民應盡的責任等，宣導「愛惜金錢、不送紅包」及以生動逗趣、寓教於樂方式播放廉政微電影「黑冠現形記」、「幸福.勻勻仔行」、「廉政倫理規範-飲宴應酬篇」、「公務員廉政教材-受贈財物篇」身受青少年學員喜愛，引領瞭解負責任、誠實信用的重要性。

桃園療養院院長邱献章特別勉勵青少年學員，誠信及廉潔觀念要從自我做起，透過本次活動期盼學員對於誠信品格的基礎認知，共同為廉潔教育努力，幫助青少年學員們都能夠成為「有廉潔」、「守誠信」的好學生。希冀藉由廉政宣導建立廉潔誠信觀念及正確法律認識，以提升政府廉能形象。

(中時 )