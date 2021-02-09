「國民女神」陳妍希近期因登上陸綜《乘風破浪的姐姐2》人氣高漲，陳妍希不只賽事受矚目，她稍早則俏皮跳手指舞，陳妍希還大解放身穿深V薄紗入鏡，雖然她有皮外套罩著上身，但仍藏不住陳妍希的傲人美胸，而頭綁雙馬尾的陳妍希，更是超逆齡萌翻。

陳妍希稍早在網上曬手指舞影片，她也發文寫下：「手指殘廢的手指舞，你妳pick了嗎？#姊姊手勢舞挑戰#」，影片中，陳妍希俏皮頭頂著雙馬尾，還大解放身穿深V薄紗入鏡，陳妍希雖然有再穿皮外套罩住上身，但仍藏不住陳妍希白嫩美胸，其中，陳妍希跟著節奏抖身體，她的傲人上圍也跟著狂晃，畫面超胸，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳妍希的手指舞跳到最後還害羞彎腰大笑，女神舉手投足超可愛，網友則是紛紛大讚：「好可愛」、「姐姐好俏皮」、「姐姐雙馬尾真的太可愛了！外套裡面若隱若現的…」、「外套應該脫掉才對」、「這是18歲高中生吧」。

陳妍希身穿低胸中空裝火辣熱舞，衣服和裙子的流蘇設計，讓她舉手投足魅力爆表。（圖／取材自陳妍希微博）

其實陳妍希日前才在《乘風破浪的姐姐2》又唱又跳，她在節目中先是演唱寫給4歲兒子小星星的同名歌曲《小星星》，而當陳妍希唱完就火速脫掉外套，她身穿低胸中空裝火辣熱舞，還跟著音樂節奏扭腰擺臀，舞姿性感、火辣，女神罕見熱舞、展現動感的一面，陳妍希跳到一半還拿出扇子灑亮片，舞台效果十足。

(中時新聞網)