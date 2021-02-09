蘋果供應商緯創（Wistron）周二表示，該公司計畫重啟位於印度南部的工廠。因發生工人暴動圍廠事件，這座位於卡納塔卡邦 （Karnataka）戈拉爾市（Kolar）的工廠已自去年底關閉至今。

緯創發布聲明表示，公司正努力提升標準，並解決該工廠的各項問題。

緯創表示：「我們期待重啟營運，並歡迎我們的成員歸隊，我們感謝他們在公司改正缺失的過程中所給予的耐心與支持」。

稍早前印度媒體報導，緯創的印度廠已經完成整頓工作，很快將恢復營運。

(時報資訊)