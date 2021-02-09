全球股市預期美國通過大型刺激方案持續發酵，美股隔夜續有好表現。港股今日窄幅波動，收紅。

周二香港恆生指數收漲156.72點或+0.53%，為29476.19點。國企股(H股)收漲42.75點或+0.37%，為11602.76點。科技指數漲2.1%。半導體股、金屬股表現最好，分別漲5.0%和4.2%。然今日成交金額僅1499億港元。

騰訊小漲0.5%，報740.5港元。內地博泰車聯網和上汽通用就騰訊涉嫌壟斷，向國家反壟斷局進行舉報，認為騰訊即時通訊軟體的市場壟斷地位，對車聯網市場產生排他影響。

另為因應字節跳動的業務成長，進逼騰訊業務，騰訊已開始強化核心遊戲業務，擴大收購和開發休閒遊戲。

快手大漲15.7%，報350.6港元，市值再度站上港股第八大，超過1.45兆港元，約小米的兩倍。恆生指數公司宣布，快手已符合納入恆指標準，將在2月22日收視後正式納入恆指。

比特幣從4.4萬美元再往上衝，推升比特幣概念股。藍港互動漲40%，報0.80港元；雄岸科技漲28%，報0.68港元；火幣科技漲28%，報15.1港元。

消息指出，港交所將新任命摩根大通(J.P.Morgan)亞太主席歐冠昇(Nicolas Aguzin)為港交所新執行長。港交所拒絕評論該消息。

(時報資訊)