新北市環保局7日獲報金山區磺溪水遭受汙染出現黑水，經查為煞車皮製造商逕自排放廢水所致。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局7日獲報金山區磺溪水遭受汙染出現黑水，經查為煞車皮製造商逕自排放廢水所致。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市金山區磺溪7日遭受汙染出現大面積黑水，環保局獲報循線追查發現一家煞車皮製造商涉嫌偷排廢水，該公司未依規定取得水汙染防治許可證，逕自排放廢水，環保局將依法開罰600萬元以下罰緩，最重將祭出停工處分。

環保局7日接獲民眾通報金山區磺溪出現大面積黑水，稽查人員沿水路搜索，發現某家煞車皮製造商鄰近的溝渠亦呈現灰黑色，與陳情排放水顏色相符，故投放藍色示蹤劑確認水路流向，確認該製造商的黑色廢水確實有排放至溝渠。

稽查人員隔日再度赴該廠區查核，廠內雖設有廢水處理設備，但廢水量已達水汙染事業定義規模，未依規定申請排放許可文件逕行排放廢水，已違反《水汙染防治法》第14條規定，依法可命其停工，並處600萬元以下罰鍰。

此外，稽查人員也發現廠區內去漬油槽總容積達600公升以上，防溢堤高度未達50公分以上，且圈圍容量未達油品貯存設施容量110％以上，亦違反《水汙染防治法》第18條規定依法告發，同時要求業者提報改善計畫，預防油品外洩。

環保局表示，企業應善盡管理責任並遵守環保規範，若已達列管規模，排放廢汙水即應取得排放許可證，並執行水汙染防治措施，落實水處理設施操作，否則將面臨高達600萬元罰鍰及停工處分，得不償失。

後續將加強各流域水汙染專案稽查，即時監控新北市各河川水質異常狀況，遏止不法業者偷排廢水汙染河川水質，環保局也呼籲，民眾若發現任何汙染，應立即撥打1999市政服務專線通報，一同守護城市環境與生活品質。

(中時 )