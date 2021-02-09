「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母進入南海

就在「約翰馬侃」號（USS John S. McCain，DDG-56）驅逐艦上星期穿過台灣海峽，航行到南海西沙群島附近，引發北京譴責後，美方周二再出動兩支航母戰鬥群在南海進行聯合演習。

據路透和《日本時報》（Japan Times）9日報導，美國海軍說，為了加強「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71），還有「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母打擊群互通性與指揮控制力，進行了眾多演習。而這是自從2020年7月以來，美方雙航母首度在交通繁忙的南海執行軍事任務。

中國大陸外交部發言人汪文斌說，美國軍機戰艦頻繁進入南海「展現武力」，無助於區域和平和穩定。他強調，中方會繼續採取必要措施，以捍衛國家主權與安全，並和區域國家合作，以維護南海和平與穩定。

美軍1月說，解放軍出動軍機在南海上空飛行，是製造不安和充滿挑釁的行為，但對相關區域的美國航母打擊群來說，並未構成威脅。

Theodore Roosevelt, Nimitz Carrier Strike Groups conduct dual carrier operations in South China Sea: https://t.co/5ccG2lziji @US7thFleet #USNavy pic.twitter.com/zSqpEQWUs4 — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) February 9, 2021

而尼米茲號航母打擊群指揮官柯克（Jim Kirk）在聲明中說，美方在國際法下，正致力確保所有的國家能合法使用南海。美國總統拜登從1月20日就職以來，至今沒有在南海問題上表現出任何軟化的跡象。他甚至直指，北京是美國最重大的挑戰，也是最危險的對手。

(中時新聞網)