農曆春節即將來臨，到底要包多少紅包成為民眾思考的一件事。節目《聽媽媽的話》邀請王彩樺、任爸分享紅包的學問，以及薔薔、東西方命理老師熱鬧的為觀眾朋友解析牛年運勢。

王彩樺為了感謝家人，對紅包絲毫不手軟，長輩一律6位數，連小孩都是5位數起跳，讓現場來賓驚訝不已，接連喊她一聲「媽」；王彩樺表示除了包給長輩和孩子，在工作場合都會隨身帶著紅包袋，包個1、2千元給工作人員的孩子分享喜氣，引發大家討論紅包的金額，小禎大嘆自己生太少，朋友的孩子都是3個起跳，每次過年都會荷包大失血，王彩樺建議她可以再拚一個，小禎頓時垮臉：「其實我可以不要跟你們見面就好。」惹得眾人哄堂大笑。小禎透露每年包給老爸胡瓜，爸爸都會心疼她工作辛苦，要她不要包太多，而且會把紅包都存起來，相當疼愛女兒。

王彩樺、任爸分享紅包的學問。（圖／年代提供）

任爸則透露女兒Selina和任容萱出社會後，紅包數字都會多一個0，加上去年姐妹倆替他重新裝潢家居，孝順到眾人羨慕。當小禎被問到會包多少給女兒Emma時，她回應從小就灌輸「媽媽的紅包不一定要裝錢，但別人給妳的紅包就一定要裝錢！」相當搞笑。

無厘頭的薔薔也為節目增添歡笑，她回顧2020年瞬間大爆走，提到2019年對台灣失望，「因為警察一直抓我。」到了2020年，決定要離開台灣到加拿大生活，卻因為疫情關係計畫停擺，薔薔一肚子氣：「我就決定抱著所有事情都無所謂的心態，瀟灑走一回。」沒想到心態轉變後，工作財運跟著來，2020年過得還不錯。但直腸子的她還是忍不住開砲，抱怨處在谷底時嚐盡人情冷暖，更氣憤烙下「風水輪流轉」這句話，眼見場面越來越失控，小禎趕緊安撫她並問她2021年的新期許，薔薔立刻擺好網美拍照姿勢，字正腔圓地說：「就是瀟灑走第二回！」笑翻眾人。

(中時新聞網)