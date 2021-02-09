春節將至，返鄉人潮開始湧現，但今年因為新冠肺炎疫情影響，很多人無法如期回到家鄉，包含多年前已將事業及生活重心搬到大陸的資深藝人黃安，去年春節時期無預警在台灣出沒的他，這回農曆年的行蹤備受關注，黃安也自曝蹤跡，在微博分享了這幾天的行程，讓網友疾呼要去「堵人」。

今年農曆年因新冠肺炎疫情尚未解除，各國都繃緊神經，跨國境享受旅遊樂趣基本上不可行，甚至疫情嚴重的地方，可能連家門都出不了，到了這時節，眾人不禁想到去年旋風現身台灣的黃安，他在去年農曆年連假先是飛到杜拜趴趴走，接著回到台灣老家，出現在新竹某藥局的隊伍中，跟風排隊買口罩，直到5、6月才返回大陸。

今年春節黃安去了盧溝橋拍片，不往人多的地方去，也沒讓粉絲堵到人。(取材自黃安微博)

而這回農曆年，黃安注定無法來台過年，但阻擋不了他想浪跡天涯的心，黃安今天(2/9)在微博貼出2張照片，紮起長髮、穿上墨色長袍馬褂，現身一處飄著史跡古風的地方，四下無人，獨自享受著暖暖陽光與寒風。

黃安跟當地知名景點「盧溝曉月」牌坊照了相，並揭曉了足跡，表示春節快到了，「我偏往人少的地方去，不紮堆」，現身的地點是盧溝橋，位於北京市豐臺區永定河上，被封為「中國古代四大名橋之一」，黃安表示有拍影片，正在視剪輯中，自豪喊話：「請期待安哥與眾不同的說故事本領」，讓網友看了紛紛留言要去現場捕獲野生安哥，但他秒回覆，揮揮衣袖表示：「來不及啦，我回去了」，粉絲見面會破局，避開了成為防疫破口的可能性。

(中時新聞網)