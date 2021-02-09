蔡英文總統在春節談話中表示，兩岸和平關鍵在大陸手上。大陸國台辦發言人馬曉光9日發布「答記者問」回應，民進黨當局企圖挾洋自重、散布「兩國論」，以歪曲事實、混淆視聽來蒙騙、麻醉島內民眾，其本性再次暴露無遺。

馬曉光表示，在民進黨當局上台前的2008年至2016年，兩岸雙方在反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎上，開創了兩岸關係和平發展的新局面，兩岸同胞共享和平穩定的環境與合作發展的成果。

馬曉光表示，當前兩岸關係的嚴峻局面完全是民進黨當局一手造成的，其拒不承認此前兩岸雙方達成的體現一個中國原則的「九二共識」，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力不斷謀

「獨」挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞切身利益。

馬曉光呼籲，民進黨當局如果有絲毫誠意，就應該立即放棄「台獨」立場，停止謀「獨」活動，回到「九二共識」的共同政治基礎上來。

(中時 )