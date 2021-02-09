聖暉（5536）受惠全球供應鏈重組趨勢，提高台灣、東南亞地區新廠擴建及擴增產能需求持續熱絡，創造集團整體營運保持良好成長動能，今（9）日公布2021年1月合併營收達12.9億元，年成長21.94％。

聖暉表示，1月主要客戶無塵室機電整合工程業務認列進度加速，再加上中國地區高科技製程設備出貨及工程服務訂單挹注，進一步推升1月份整體營收。

聖暉指出，觀察近期原物料供需吃緊、缺工之情況，對於整體營運影響仍在可控範圍內，由於集團與客戶簽約接單已對於原物料採購數量、價格波動設定在一定區間，透過內部精實化管理，不僅針對原物料做最有效率的應用，設備及工程施作落實標準規格化，以達到各區域工程保持優異品質、下降施工風險、專案管理一次到位，有助於提高營運周轉率及縮短工程完工進度，加上集團擁有多年成功海外施工經驗，在全球供應鏈重組趨勢下，已為全球知名廠商非中國區產能之重要合作夥伴，同步創造集團擴大接單利基。

展望2021年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉仍持續執行多產業、多區域、多工種的營運重要策略，以擴大整體營運發展，依銷售區域分布來看，台灣、東南亞地區仍是未來營運亮點，且半導體、電子零組件、網通、傳統產業等主要客戶陸續加大今年資本支出計畫，加上台商回台投資帶動台灣地區廠辦、高端辦公大樓、民生機電訂單需求，增添集團整體已簽約未完工的在建工程案量保持高能見度，有望隨著在建工程訂單陸續完工認列，帶動集團未來營運保持強勁成長動能。

(工商 )