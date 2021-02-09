富旺國際（6219）9日公布2021年1月合併營收為0.44億元，主要來自「世界之翼」、「站前大時代」第一期等成屋銷售業績貢獻。富旺表示，1月份營收因「站前大時代」二期CD棟部分屋主之貸款作業程序延至農曆春節後，致使已簽約未入帳的部分戶別，將於2月份認列營收。

不過，受惠於台灣房地產產業處於低利率環境、台幣匯率升值、資金回流、產業園區等效應，帶動公司旗下成屋銷售與預售屋推案量仍保持高度熱轉，包括「雍華」、「站前大時代」二期AB棟等，目前整體銷售平均達9成。隨著新屋於今年第一季起陸續完工，將有助於今年整體營收仍保持良好的成長動能。

統計富旺目前在手逾140億元建案，今年仍維持以小坪數多案量的推案方式積極搶市，全台包括新竹、苗栗、台中、雲林、高雄等各區遍地開花外，主力更是鎖定全台各合適地區做為重點獵地規劃發展。

值得一提的是，近期從台中跨足高雄的首發案件，在楠梓高雄大學特區黃金地段的「微美居」，週邊有楠梓加工區「鑽石場域更新計畫」聯合投資案、新台17線、6大商圈等的加持，總銷達18.2億元，日前開工動土熱銷中，預計於2023年完工為未來營運添柴火。

展望2021年第一季，富旺仍看好台商資金加速回流投資，創造人口流動性與就業機會增加，加上台中重大建設投資-離岸風電、捷運等，帶旺台灣房地產市場需求高漲，創造中部不動產相關業者發展環境，並推進旗下兩大「建案、工業不動產」引擎營運成長動能。

富旺表示，期盼農曆年後，「營建成本、缺工缺料」等相關問題逐步緩解，有助於推進公司更積極於全台建案與不動產之覆蓋率提升，增添公司未來營運長期成長動能。

(工商 )