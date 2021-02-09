28歲南韓正妹實況主「企鵝妹」（柳允進、윰찌니、Jinny），氣質清純臉蛋可愛，從韓國一路紅到台灣，近來重心轉往美國實況圈發展，卻不斷傳出爭議，近日企鵝妹帶著弟弟去實況夥伴家借住，卻被對方趕出家門，讓她在鏡頭前聲淚俱下，弟弟還語出驚人表示，「自己得病才嚴重，別人就不是」。

一名網友爆料，企鵝妹日前剛返回美國，決定要和弟弟來趟公路之旅，原訂要住在實況主好友海格家中，然而他們卻沒有居家隔離14天，遭到對方團隊建議離開，讓企鵝妹在直播時痛哭，「我不想成為海格負擔」，粉絲立刻為她打抱不平，認為海格一行人是因為種族歧視才將企鵝妹趕出門。

企鵝妹哭訴自己被趕出家門。(圖/翻攝自遊戲大亂鬥)

對此，海格團隊澄清，他們都很喜歡企鵝妹，但考量到沒有好好隔離完，企鵝妹會讓海格家人面臨到染疫風險，經過溝通後，才決定讓企鵝妹離開，「現在回家對大家都好」，也直言他們認為企鵝妹並沒有意識到疫情的嚴重性。

弟弟還開直播表示疫情對自己沒影響，惹怒一大票網友。(圖/翻攝自遊戲大亂鬥)

企鵝妹弟弟Kevin也對此事發表看法，他認為人生就是以自己為主，直言「我才不會每天同情別人」、「疫情又沒影響到我…身邊又沒人確診，也沒人因此而死」，更認同一名網友留言「疫情只有你得病才嚴重，別人就不是…」，儘管他立刻刪掉影片，還是遭到一面倒砲轟，網友們紛紛痛批，「就不要哪一天他在實況中哭著說身邊的人因為肺炎生重病」。

(中時新聞網)