信義鄉人和苦茶班，以友善農法管理苦茶樹。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

採收後的苦茶籽，製作優質苦茶油。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉人和部落位於濁水溪畔，農民以友善方式種植苦茶樹，因此，周邊經常有石虎、黃喉貂現身，生態保育有成，也確保苦茶油品質，產銷班進而創立「人和自然」品牌，讓生活、生態及生產地景都能永續發展。

南投林區管理處處長李政賢表示，信義鄉在瀕臨絕種的石虎分布範圍內，為探討石虎在濁水溪流域遷徙的狀況，充實監測調查資料，因此，委託羽林生態公司在潭南、雙龍、地利及人和部落，架設紅外線照相機進行生態監測。

就在人和部落苦茶園附近，發現野生動物資源豐富，並且拍攝到石虎、黃喉貂的照片，顯示濁水溪4部落是國土保育綠色網絡中重要的生態廊道。

南投林管處輔導信義鄉特用作物產銷班第5班（人和村苦茶班），透過友善環境的方式，可以改善苦茶園內的植生環境，提供野生動物活動的生態廊道與棲息環境，同時改變管理方式，提升苦茶籽產量。

人和苦茶產銷班班長田克偉表示，透過林管處的里山人力培訓，讓保育意識在部落農民心中扎根；而且，部落老祖先曾說過，人和自然和諧共存就是部落傳統精神，野生動物不只是滿足肚皮的溫飽，更是上天給予布農族人生命的延續。

人和苦茶班轉型友善環境耕作的7名班員，耕作面積6.427公頃，其中，田克偉與史阿銀的農地，已經完成土壤肥力檢驗，並由南投林管處輔導申請綠色保育標章，並規畫部分農地進行陸域棲地環境營造，成為帶動農業耕作轉型的火車頭。

(中時 )