晶華(2707)國際酒店集團2021年1月自結合併營收5.29億元，月減8.19％、年減23.03％，主因台北晶華酒店受疫情升溫影響，餐飲尾牙筵席預訂場次臨時遞延至春節後舉行所致，但太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅業績仍持續成長，使營收仍處於近1年來次高水準。

雖然邊境管制使台北晶華及位於雙北的捷絲旅住房業務仍受影響，但內需消費熱絡帶旺專精服務高端市場的麗晶精品營運。受惠館內珠寶、時尚等時尚品牌密集舉行各式VIP鑑賞活動，各店家營運狀況良好，使得麗晶精品1月業績年增達逾6成。

晶華指出，麗晶精品延伸集團優勢，整合台北晶華的頂級餐飲與五星住宿等資源，支援館內各品牌活動，以提供金字塔頂端客層更豐富的高品質消費體驗，藉由忠誠且強大的聚客力進一步提升業績。

此外，麗晶精品亦強化「全面防疫服務」，提供寬敞且衛生無虞的購物空間，並積極展現與五星級飯店共構優勢、持續整合吃喝玩樂等資源，提供一站式的城市度假享受。同時，亦增加餐飲名店進駐比重，不僅藉由新品牌帶進新客群，餐飲服務亦提高來店頻率。

而麗晶精品最擅長的貴賓服務，則持續進行「VIP服務禮遇升級」，購物管家角色已晉升為與顧客關係更緊密的生活管家。在全方位照顧購物貴賓帶動下，會員人數亦成長達4成，並吸引頂級車商及信用卡等業者，結盟展開多元跨界行銷合作。

晶華表示，麗晶精品將持續深化上述5大策略方針，致力打造更優質的購物環境、服務更廣大客群，亦為母集團晶華挹注營運動能。台北晶華董事總經理吳偉正指出，春節連假的住房率達8成，餐飲亦幾乎滿位，配合麗晶精品營收躍增，預期今年營運一定會優於去年。

交通部觀光局日前公布2021年優良觀光產業及從業人員，晶華集團董事長潘思亮獲頒「最佳負責人」獎，晶華客務部訓練經理游惠文因協助規畫觀光產業「轉型培訓課程」有成，獲選「最佳經理人」獎，旗下太魯閣晶英酒店亦獲「最佳觀光旅館及旅館業團體」殊榮。

(時報資訊)