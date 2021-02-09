漢來美食(1268)公布2021年1月自結合併營收3.36億元，月減5.77％、年減29.8％，主因去年春節落於1月、比較基期較高，且部立桃園醫院的群聚感染事件引發警戒效應，使得位於桃園的3家餐廳業績明顯受到影響所致，但仍處近4月次高水準。

漢來美食表示，由於防疫意識提高、對政府管控有信心，全台民眾外出用餐需求不墜，目前除夕圍爐訂位情況無太大改變，雖有少數訂桌改為外帶和餐券，但因有候補桌數補上，使得宴會廳及巨蛋宴會廳的訂席甚至較去年成長，漢來海港的年節訂餐狀況亦維持滿座。

除了年節期間訂位狀況滿座外，漢來美食指出，今年各餐廳的年菜和外帶鍋物銷售量均較往年增加，包括6人份外帶年菜組、單品年菜和鍋品訂購熱度優於往年，人氣鍋品鮑參翅養生雞亦超過內部目標追加接單，限量的頂級代表鍋品「乾隆一品鍋」則已銷售一空。

而今年尾牙訂席雖因疫情而年減逾半，但漢來美食已提前推演超前部署因應，除祭出餐飲禮券10萬元贈送1萬元的尾牙優惠方案，亦準備更充裕的禮盒選項，今年增量逾5成的新春3層禮盒組已完銷，來拌麵年節禮盒版亦預訂逾8成，預估年節禮盒營收可望倍增。

(時報資訊)