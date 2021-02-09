每年過年的重頭戲，就是全台知名廟宇會抽出的國運籤，高雄五甲關帝廟抽8日抽出全台今年第一支國運籤，是支中上籤，並暗示上半年國運平穩，下半年運勢好轉，廟方解讀各月籤詩後指出，新冠肺炎疫情在農曆3月時會逐漸平息，到農曆8月時，更因疫情好轉，各國開放關卡，民眾可以到國外去旅遊。

《中視新聞》報導，高雄五甲關帝廟抽出辛丑年第一支國運籤，只見神明透過「代言人」，以扶鸞的方式，用「桃筆」寫出今年的國運籤籤詩內容。今年抽出的國運籤詩內容為「辛立歲中美妙隆，丑成有道發神龍，年中大地能六合，世道金牛添福宮」，兩季評為「春夏平平，秋冬有大利」，高雄五甲關帝廟堂主陳人㥁(ㄉㄜˊ)表示，整體來說此籤詩屬中上籤，整體來說今年上半年平穩，至於下半年則有好轉情形。

高雄五甲關帝廟的國運籤，還包含今年個月運勢走向的籤詩，其中，農曆3月的籤詩內容為「桐樹發出漸安心，禮教修身大道明，啓開新春飛鴻達，利人利己展才能」，陳人㥁也指出，可能到農曆3月時，新冠疫情會慢慢平息。

農曆8月的籤詩內容則為「桂月圓滿照九洲，海運大顯萬國遊，祿馬奔馳追千里，心安黎民喜心頭」，對此，陳人㥁解釋，農曆8月份 各國關卡都可以開通 可以到世界各國去旅遊。

此外，台南南鯤鯓代天府、嘉義新港奉天宮以及台南鹿耳門天后宮，也分別將在大年初一、初四及初五抽出國運籤。

今年首支國運籤"中上" 高雄五甲廟:下半年有望出國│中視新聞 20210208

(中時新聞網)