年節將近各家年終獎金陸續開獎，但友達員工今年度除了年終獎金外，另有一個意外的驚喜大紅包。為了肯定員工長期對公司的認同與付出，友達特別在春節前讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前領回個人舊制退休金，掌握資金運用權利，優先實踐夢想清單。

有員工表示，還沒退休就可以領到退休金的，我相信友達是第一家，家人也覺得能在友達上班相當幸福。本次退休金發放總額約25億元，共有近6,000名員工開心領回退休金並繼續留任公司，這樣大規模的做法在科技業是個創舉。

友達除了員工照顧上不遺餘力外，近期受惠遠距商機與宅經濟需求，2020年度營收表現亮眼。秉持利潤共享理念，除了去年11月全球員工發放激勵獎金外，今年2月起也陸續發出各項獎金，包含農曆春節節金、年度績效獎金、技術員季獎金等，獎金總月數依員工績效而不等，加上當月薪水與營運獎金，讓同仁歡喜過個好年。

(工商 )