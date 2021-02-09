新北牛年賀歲片

農曆新年將至，新北市的牛年賀歲片也出爐。今年新北市升格滿十年，特別擴大製作牛年賀歲片音樂MV「新北市做大市」。全片4分多鐘，以輕快、琅琅上口的流行曲風加上RAP，在各項新的重大市政建設、古蹟美景拍攝，展現新北升格後的進步與活力。這也是繼去年推出新春賀歲片，以「一鏡到底」的方式大玩創意、獲得好評後的另一項新嘗試。

新聞局長蔣志薇(左3)與舞者於新莊國影中心合影，希望藉由創意MV宣傳新北市政。（新北市政府提供）

MV拍攝場景主要以新北市剛完成的新建設與再活化為主，像是五股新冪境綠地公園、三重熊猴森樂園、林口運動中心、深澳鐵道自行車等等。MV最後由市長侯友宜率市府團隊37位主管在市府大樓頂樓（33層）停機坪拍攝，10年來首度踏上頂樓停機坪的侯市長直呼新北市真的很美，團隊在現場跟著旋律，祝賀市民朋友農曆新年快樂，一起「牛(New)好日子」，也邀請大家一起高唱「New Taipei City!」。

新聞局長蔣志薇說，這次以流行音樂與舞蹈MV，結合新北市近年的重大新建設與具代表性的大型活動為場景，拉到三重、五股、烏來、瑞芳等新北各地現場取景，每個場景也特別邀請相關的局處首長入鏡。

各局處首長在百忙之餘還要在鏡頭前隨著音樂跳舞。蔣志薇表示，希望透過流行音樂MV，宣傳新北的新建設與活動，用富有創意、有趣的方式行銷市政，讓市民朋友瞭解這些年來新北的蛻變與創新進步，同時也看到市府團隊親和的一面。

蔣志薇並透露，市長侯友宜在看完試映版後表示，看得出來首長們平時忙於公務，鮮少有時間練習舞蹈。不過大家賣力參與拍攝，希望把新北市最美好的一面呈現給大家，就如同首長們為民服務、專注市政時的熱忱，未來也會全力以赴推動市政，讓新北市越來越好。

(中時新聞網)