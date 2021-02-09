高雄82歲許姓老翁不滿方姓婦人指控他偷菜，還罵他「不要臉」，兩人爆發激烈口角，竟用清潔劑朝臉潑灑，方婦疼到不行哀嚎，她就讀國小的女兒聽聞救援，未料也被許翁攻擊，高雄高分院依傷害等罪，判處許翁罰金15萬元，可上訴。

判決指出，事件發生在2019年9月29日下午2時許，許翁在高雄大寮區中鳳林四路巷口，與方姓婦人發生口角後，他一時氣憤難耐，持清潔劑朝方婦臉上潑灑，方婦因眼睛痛到睜不開，不停呼叫求救。

當下方婦就讀小六的女兒在屋內，聽聞母親求救聲音，急忙從奔出屋外查看，許翁發現後，再次用清潔劑往臉上潑灑，造成她雙眼中央角膜潰瘍。案經方婦母女訴請林園分局報告高雄地檢署偵辦、起訴。

許翁辯稱，當日方婦在其住家樓下，罵他「不要臉」偷她的菜，原本置之不理，後來方婦來他家的門撞開，他聽到「碰」一聲才下來，並要把門關起來，但方婦還是繼續破口大罵。

許翁稱，因為看到方婦和他人在一起，心生畏懼只想把對方趕走，於是一手扶著門，另手拿著門邊的清潔劑朝對方潑灑，不曉得另一人是方婦未成年的女兒，矢口否認犯行。

法官開庭後，認為許翁所辯不足採，並審酌他年事已高，被害人視力未受影響等情節，最後依傷害等罪分處罰金8萬、10萬元，應執行處罰金15萬元，如易服勞役，以1000元折算1日。

(中時 )