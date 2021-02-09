由臺灣區綜合營造業同業公會、桃園市旅行商業同業公會、桃園市遊覽車客運商業同業公會等相關產業攜手力挺桃園市政府、守護桃園，共同捐贈防疫零接觸節水腳踩出水設備組UB-FINE及活水機設備安裝於防疫所需之場所，本次捐贈以桃園市觀旅局所屬風景管理處以做為防疫零接觸，守護桃園之起點，後續將陸續幾波捐贈，防疫一起來。

活氧水機是透過臭氧生成器溶解技術，即開即用也不怕不夠用，可以有效除去細菌與殘留農藥，平時也可以取代酒精殺菌防疫，活氧水的酸鹼度是中性，比起酒精更溫和不刺激皮膚，只要開啟水龍頭，就能夠無限量享用瞬效殺菌活氧水不用煩惱，可替代酒精的天然消毒劑，使用活氧水清洗或擦拭即可有效滅菌，抑制表面細菌滋生，不傷皮膚、不易燃，對人體也更安全，經奈良縣立醫科大學的測試結果可以發現臭氧水可以快速滅活新冠狀病毒 ，通過在物體表面使用本產品，可以有效防止新冠病毒引起的接觸感染，用活氧水機洗手10秒鐘，再擦乾，就能有效滅菌潔淨雙手。

腳踏出水設備設計，手免接觸、安全衛生、免電源、節能環保、專利設計、關懷貼心、品質優異、堅固易用。

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