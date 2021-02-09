農曆新年將至，新北市府應景推出「新北市做大市」賀歲ＭＶ，新北市長侯友宜一改嚴肅形象，與37位局處主管在市府頂樓停機坪唱跳饒舌快歌，為紀念新北市升格滿十年，ＭＶ場景也融入新北多項重大市政建設、古蹟美景，展現新北美景、市民活力。

新聞局表示，ＭＶ是以「一鏡到底」的方式拍攝，搭配輕快、琅琅上口的流行曲風和RAP，希望打入年輕族群，五股新冪境綠地公園、三重熊猴森樂園、深澳鐵道自行車等知名景點都是拍攝場景，ＭＶ副歌「New Taipei City」除了是新北市英文名稱，其中的New也剛好是牛的諧音，祝賀市民朋友農曆新年快樂，一起「牛（New）好日子」。

新聞局長蔣志薇說，這次MV拉到三重、五股、烏來、瑞芳等新北各地現場取景，每個場景都邀請了相關的局處首長入鏡，首長能聚在一起相當不容易。她表示，希望透過流行音樂MV，宣傳新北的新建設與活動，用創意、有趣的方式行銷市政，讓市民瞭解新北近年來的創新進步，同時也看到市府團隊親和的一面。

蔣局長也透露，侯市長在看完試映版後表示，看得出來首長們平時忙於公務，鮮少有時間練習舞蹈。不過大家賣力參與拍攝，就是希望把新北市最美好的一面呈現給大家，未來首長們也會繼續全力推動市政，讓新北市越來越好。

(中時 )