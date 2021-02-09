來自成功鎮的41歲黎姓女子，到花蓮縣石梯坪採集海菜，卻不慎失足落海，一旁丈夫見妻子被救起時，已無生命徵象，當場痛哭失聲。（海巡提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉石梯坪風景區傳出婦人落海意外，來自台東成功鎮的41歲黎姓婦人，上午9時許，在礁石區採海菜，疑因礁石濕滑失足落海，海巡人員據報即刻趕赴現場並綁上救生繩跳海拉人，當救難人員將婦人拉上岸邊，無奈已無呼吸、心跳，一旁丈夫痛哭。海巡呼籲，當地2個月內陸續發生2起落海意外，民眾親海遊憩要特別當心，大風浪時不要貿然下水。。

來自台東縣成功鎮的41歲黎姓女子，趁著過年前夕，與家人來到花蓮縣石梯坪採集海菜，今上午9點多，海巡署東部分署第一二岸巡隊接獲警方通報，婦女在石梯坪遊憩區內落海，當安檢所人員趕抵現場時，女子已面部朝下，在海面上載浮載沉。

第一二岸巡隊表示，由於女子落海位置位於石梯坪激浪區救難風險高，浪高2至3公尺，中浪轉大浪，海巡人員仍奮勇下水利用繩索及救生設備將溺者拖帶上岸，並施行心肺復甦術等候救護車前來，經豐濱消防分隊接手送醫，急救後仍宣告不治。詳細落海及死亡原因已報請檢察官辦理後續相驗事宜。

同樣海域，去年底也才剛發生豐濱鄉55歲林姓女子採海菜失足溺斃意外，呼籲民眾不可冒然下水並遠離風險海域，以免發生憾事。

(中時 )