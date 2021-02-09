新開發的醇濃毛豆洋芋巧達，是Ｓ級（吞嚥食）的高齡餐點。（周麗蘭攝）。

養生豆漿粥是Ｔ級（舌頭可碎食）的高齡餐點。（周麗蘭攝）

紅藜麥雞豆腐粥是Ｇ級（牙齦食）的高齡餐點。（周麗蘭攝）

五福桂圓紫米糕是Ｃ級（容易咀嚼）的高齡餐點。（周麗蘭攝）

老人缺乏營養導致肌少症的比例高，全台4年後將有四分之一是老人，台大雲林分院開發12道高齡營養餐點，把技術移轉給漢典冷凍食品調理公司做成太空包，特色是長者熟悉、喜歡的台式口味，葷、素都有，像是京醬軟骨排、黑蒜雞腿堡、特濃黃金薯核桃露、五福桂圓紫米糕等。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，該院營養室起出研發冷凍即食包的動機是希望病人的營養攝取能延伸到出院後，產品推出後獲得病患及家屬好評，再延伸到高齡營養即食包，為高齡者的牙口功能與消化吸收量身打造。

兩年來台大雲林分院陸續開發12道餐點，9日正式舉行銀髮友善太空包合作技術移轉簽約儀式。漢典公司董事長王文𨦫致詞時哽咽說，長輩因吃不下而衰弱，對高齡者的需求感同深受，願與台大雲醫合作尋求銀髮族飲食量產的可能性。

副院長劉宏輝說，雲林人口老化嚴重，兩年前推動照護老人的「阿波羅」計畫後發現長者缺乏飲食照顧，近七成有衰弱情形，原因是吃不下、吃不夠、吃不對，該院營養師為此開發適合老人家的餐點，家屬也易於準備。

劉宏輝表示，營養師著重營養，漢典食品著重於好看、口感，雙方合作把營養成分變成好吃的食物，使老年人喜歡吃又健康。

營養室主任黃素華說，長者因牙齒脫落、唾液分泌減少、味覺及嗅覺都退化，都影響對食物的興趣，開發菜單時充滿挑戰，最後分成S（吞嚥）、T（舌頭弄碎）、A（牙齦咀嚼）、C（嘴巴咀嚼）四級。

台大雲醫技術移轉給漢典食品的菜色有京醬軟骨排、麻香油封燜鴨腿、黑蒜雞腿煲、火紅牛肉刀削麵、滑蛋瘦肉粥、養生什錦豆漿粥、營養滿點碗粿、紫穀碗粿、紅豆紫米黑木耳、特濃黃金薯核桃露、五福桂圓紫米糕、醇濃毛豆洋芋巧達、紅藜麥雞豆腐粥。

(中時 )