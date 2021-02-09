潘姓男子2016年用假名在交友網站「愛情公寓」註冊，從而結識1名女子，雙方相談甚歡決定交往，但心懷不軌的潘某次約女友到家，在梅酒中加入四級毒品「佐沛眠」，接著硬上得逞，女子事後氣憤報案，士林地院審酌後，認為潘的行為重傷女友人格發展，犯後態度惡劣，依強制性交罪重判潘男8年有期徒刑，可上訴。

判決指出，潘男2016年12月，在網路以假名和被害人結識，雙方進而交往，2017年6月底，潘邀女友去他住處玩牌，伺機將摻有毒品的梅酒和白開水中，讓不知情的女友喝下，對方全身無力後，潘即將女方抱至臥室性侵。

被害人過程中曾出言制止，表示自己不喜歡潘這樣，但仍遭潘強行性侵，潘後來還載女友回家，但被害人身體持續頭昏、不適，且還發生記憶斷片狀況，隔日凌晨憤而前往醫院並在友人陪同下報警。

潘男開庭時，辯稱雙方有喝酒並發生性行為，但否認摻入迷藥，兩人是在酒精催化下，自然而然發生關係，當時他問女友客廳沒冷氣，是不是要進房間，女友進入後還自己脫掉上衣，過程中還問他有沒有戴保險套。

被害人則表示，當時喝了潘遞來的白開水，發現水中有白色顆粒，水質也有些混濁，潘那時還裝傻說可能是茶壺的關係，後來她全身無力癱在沙發，潘竟又再拿一杯水要她喝下，越喝感覺越難過，跟以往喝酒微醺的反應完全不同，後來就遭潘性侵得逞。

士林地院審酌，女子陳述性侵過程內容一致，且清楚描述喝下可疑飲料後的身心變化，指控並無矛盾不符之處，且兩人未有仇怨，不可能無端陷害，痛批潘為滿足個人性慾，竟對女友下藥，強行性侵，被害人日後對異性、婚姻及感情，都可能遭嚴重影響，且否認犯行態度惡劣，也未與被害人合解，依法判處8年有期徒刑，可上訴。

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(中時 )