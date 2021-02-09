北市內湖警分局為維護春節連續假期期間的交通順暢、治安平穩，特別深入至台北花市及各大賣場，向民眾宣導交通安全、反詐騙及春節期間交通管制疏導作為，利用舉牌遊行、大聲公宣講及設攤，並出動警察大頭娃娃吸引大小朋友爭相拍照，藉此達到宣導效果。

內湖分局提醒，年關將近，民眾到各大賣場及年貨大街採買年貨時，應注意隨身攜帶的財物，尤其人潮眾多處，易成為歹徒犯案下手行竊時機。此外，適逢各大公司及機關行號發放年終獎金，民眾帳戶大額獎金進帳，令詐騙集團有機可趁，提醒若接到陌生人或自稱親友的可疑來電，應立即撥打「165」、「110」專線。

另行人在路上通行應依照標誌、標線、號誌指示行走，切記「3要」及「2不」口訣：「要」遠離路口3大步、「要」左看右看再左看、「要」走斑馬線、「不」要闖紅燈、行人秒數不夠時「不」要過，才能保護自身安全。

內湖分局呼籲民眾於農曆春節前夕，欲前往台北花市與各大賣場購物，請多利用大眾運輸工具，若自行開車前往，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導，屆時將針對周邊道路加強違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。

(中時 )