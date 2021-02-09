中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.174％、創史上次低，較上一期的0.199％下滑2.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），顯示農曆年前夕，閒錢氾濫不變，仍積極進場搶標。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引3,702.75億元資金進場搶標，投標倍數2.18倍，為長期以來2倍以上相對較高水準，因此得標比率低於50％、僅45.91％。銀行資金調度主管表示，市場資金過剩錢滿為患，雖然在春節前夕，但閒錢仍積極尋求相對穩定去處進場搶標，得標加權平均利率下探且低於市場預期的0.18～0.20％區間，且為史上次低。

上一期1月的364天期定存單標售，提前在2020年12月31日開標，得標利率從歷史低點0.164％反彈至0.199％。銀行資金調度主管指出，主要反應市場利率受到美債殖利率衝高的連動效應，雖然農曆年前往往是短期資金需求高峰期，但市場閒置資金滿溢，代表短率的金融業隔夜拆款利率，持續在0.08％上下徘徊不變，顯示過剩資金還是無處可去。

(工商 )