全球暢銷小說《刀劍神域》以引發生存危機虛擬遊戲世界為舞台，融合了冒險、愛情與激鬥，動畫於2012年播出後，在台灣掀起收視熱潮，2017年首部劇場版《刀劍神域 序列爭戰》更締造全台近6千萬票房佳績。

睽違3年後，以人氣度最高的篇章「艾恩葛朗特」為原型的全新小說《刀劍神域 Progressive》為背景的 劇場版《刀劍神域 Progressive 無星夜的詠嘆調》確定於台灣上映。片商木棉花國際已公開的前導預告片中，「這雖然是遊戲，但可不是鬧著玩的」一句台詞讓粉絲留言讚「這是這《刀劍神域》的宗旨，也是最符合SAO篇的一句話」。

同時也有粉絲留言呼籲「希望不要再有盜錄的民眾再犯，不然以後都沒有劇場版願意在台灣上映了」，直白指出過去盜錄氾濫，造成正版不願來台，籲停止盜錄惡習。木棉花將陸續發布最新資訊，與「桐人」、「亞絲娜」兩主角一起進入天空浮游城「艾恩葛朗特」。

電影前導預告片

https://youtu.be/MqR5yey84sg

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