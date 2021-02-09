岱宇(1598)1月合併營收達新台幣13.4億元，年成長209％，歷年同期新高記錄。岱宇表示，旗下SOLE、XTERRA及SPIRIT品牌訂單需求持續受惠居家健身新常態趨勢齊步高漲，主要經銷客戶持續加大拉貨力道並透過加價積極搶艙，係推升1月整體出貨表現仍保持高檔水準，帶動首月營收表現仍繳出歷史同期新高，此外，由於歐、美地區家用健身器材市場需求持續暢旺，不僅今年上半年旗下SOLE、XTERRA及SPIRIT品牌訂單動能無虞，集團仍積極優化兩岸生產基地產線效率，並已加速推動台灣擴建新廠計畫，可望增添新一波營運銷售動能。

據專業研究機構Market Insights Reports最新報告指出，預估全球家用健身器材市場自2020年至2025年每年以6.2％年複合成長率推動整體市場規模持續擴大，創造岱宇旗下各品牌良好發展環境。岱宇指出，看好全球運動風氣盛行，居家健身新常態需求更是加大家用健身品牌進一步取得更高市占率之契機，同時亦帶動線上虛擬教練、課程平台及健身器材智能化整合需求，集團已陸續完成旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT新款健身器材產品上市推廣，並加速完善導入智能化AI技術應用新款健身器材產品，有助於推升旗下健身器材產品附加價值。

岱宇指出，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能，其次，SPIRIT品牌訂單能見度隨著北美經銷商拉貨需求而同步推升至今年下半年，再加上，旗下中國生產基地已獲北美知名大型通路商認證並洽談健身器材代工業務，亦有機會於下半年開花結果挹注營運。

(時報資訊)