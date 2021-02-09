越南籍阮姓女子2017年跨海嫁到高雄，但前年7月丈夫發現她離家出走，還搜刮家中現金、黃金，最後逃回越南，阮夫用LINE質問對方，阮女坦言賣掉黃金後買機票回鄉，還嗆「跟我睡覺不用錢嗎？」阮夫氣炸，以惡意遺棄為由向法院訴求離婚，高雄少年及家事法院判准，可上訴。

阮夫控訴，2017年底與妻子結婚後，兩人定居高雄1年多相安無事，未料2019年7月他下班返家，發現妻子不告而別離家，但家中現金、黃金等貴重物品不翼而飛，他立即報警並請移民署找人，才知道阮女已在當天搭機離境。

阮夫事後與妻子用LINE溝通，本來企圖挽回婚姻，但阮女相當固執不認錯，還用語音傳訊息嗆他「你睡覺跟我不用錢嗎？我給你不用錢嗎？黃金啊，我沒有錢了，我買機票賣掉了！」等語，隨後就不讀不回，惡意斷了音訊。

阮夫認為阮女無故離家迄今，屬於惡意遺棄，於是請求法院判准2人離婚。阮女於審理期間，未出庭及未具狀表示意見，高雄少家法院勘驗阮夫提出的戶籍謄本、結婚證書、錄音檔案及譯文，再調閱阮女入出境紀錄，確認她前年7月23日離台後，未再入境。

法官認定阮女擅自取走住處黃金等貴重物品後，逕自返回越南後，再也未返家履行與丈夫同居義務，且不與丈夫聯絡超過1年，客觀上有拒絕履行同居事實，主觀上也有終止夫妻共同生活的意圖，顯屬惡意遺棄，判准雙方離婚。

(中時 )