旱象難解，咖啡樹快渴死了！彰化縣政府農業處補助彰化市農會咖啡產銷班添購20個6噸容量的大型儲水桶儲水應急。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

農業處長邱奕志偕同彰化市農會總幹事白閔傑、常務監事張瀚天及前總幹事林毓源，至彰化市咖啡產銷班第1班班會所，關心栽培現況及儲水桶補助情形。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

農業處長邱奕志偕同彰化市農會總幹事白閔傑、常務監事張瀚天及前總幹事林毓源，至彰化市咖啡產銷班第1班班會所，關心栽培現況及儲水桶補助情形。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

水情緊繃，旱象難解！彰化縣八卦山上的咖啡樹因土壤乾旱，出現枝條枯死情況，農民擔憂再這樣下去恐無收成，盼能抽取地下水因應，在申請水權登記期間，農業處也緊急透過彰化市農會補助經費，為咖啡農採購20個6噸儲水桶儲水應急，盼能減緩缺水衝擊。

彰化縣政府輔導八卦山區果農將果園轉作高經濟價值的咖啡樹，由於咖啡樹種植多位處山坡地為主，灌溉栽培水源仰賴雨水，近年極端氣候造成降雨異常，去年更遇到近半世紀來最嚴重的乾旱，多數咖啡園缺乏適當儲水設施，加上灌溉水源不足，導致咖啡植株陸續枯死。

彰化市農會咖啡產銷班班長鄭錫鴻表示，產銷班成立近15年，目前有37名學員，其中9成咖啡園，位在彰化市八卦山區山坡地，去年下半年以來就長期缺水，恐影響導致咖啡開花率銳減，連帶結果產豆量也將減少一半。

農業處長邱奕志表示，縣內咖啡栽培面積約18.23公頃，又以彰化市14.3公頃面積最多，佔全縣咖啡產量近8成，為農民創造收益；但咖啡是淺根系植物，長期乾旱造成咖啡豆產量銳減，因此緊急補助農民添購水桶應急。

農會總幹事白閔傑表示，近年農會主打卦山咖啡品牌行銷，整合全縣咖啡產銷，去年更輔導咖啡產銷班取得縣內第一張咖啡產銷履歷驗證，持續提升咖啡生產品質。添購20個儲水桶總計能儲存120公噸灌溉用水，由產銷班員們自行分配調度使用，盼能度過缺水困境。

鄭錫鴻說，咖啡樹淺根對濕度敏感，因此多數都種在果園樹蔭之間減少水分逸散，近日班員們都透過載水車將水載運上山注入儲水桶儲備，補水為咖啡樹解渴，產量可望能回升至6、7成，但若老天爺持續不下雨，也希望透過民代協調，向縣府申請開放山區水權，讓咖啡農們得以鑿井抽取地下水度過乾旱期。

彰化縣政府水資處表示，八卦山區部分地號位處地下水管制區，無法開放申請鑿井抽地下水，農民若有需求可先核對果園地號，位處非管制區域，就可依法申請水權登記。

(中時 )