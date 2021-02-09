◎海科館引進乳牛色塊熊貓小丑魚 春節首度亮相

國立海洋科技博物館迎接農曆春節，除了10日、11日休館外，初一至初五皆開館營運，並引進新夥伴「黑颶風小丑」，春節將首度亮相，此外，民眾前來皆享有不同種類套裝票價優惠，館內也有財神爺贈春聯、北火熊發紅包、電影展等活動。

◎兩大美食外送申訴統計出爐 foodpand以1688件位居第一

去年受新冠疫情影響，餐飲外送平台生意興隆，不過消費爭議也等比增加，行政院消保處今(9)日公布公布foodpanda及Uber Eats的消費申訴案件數，其中foodpanda高達1688件，Uber Eats則為289件，申訴原因均為「取消訂單不退費。」

◎為通車做準備？中捷再徵人最高薪5萬2

為即將通車預做準備？台中捷運公司今年度公開招募第一線人員，共開出42個職缺，薪資則依職務不同，起薪從2萬6300元起跳、最高的控制工程師月薪可達5萬2100元，有意報考者須採網路報名後進行筆試與面試。

◎牛轉好運 夢時代初一至五送6萬黃金牛

農曆春節即將到來，高雄夢時代初一至初五單筆消費滿2,000元加碼送刮刮卡，天天霸氣送出每座價值近6萬元的「平安大吉黃金牛」，等於送出5隻。另外，初一起民眾可持1元兌換「中和烘爐地」土地公加持過開運錢母，限量6,666個換完為止。

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(中時新聞網)