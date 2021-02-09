台中市吳姓民眾，日前開車載家人探訪仁愛鄉萬豐部落，因為不熟悉山區路況，竟將車子開進濁水溪河床，動彈不得；仁愛警分局獲報，隨即派員前往救援，將車輛拖吊上岸，並且就生火取暖，防止小孩失溫。

仁愛警分局副分局長涂瑞煙表示，吳姓民眾因不熟悉原鄉路況，以致將車輛駛入濁水溪，由於溪床沙地鬆軟致使車輛無法動彈，因此，撥打110請求警方協助。

仁愛警分局接獲報案，派遣武界派出所警員董千平與曾友弟2人前往救援，經過多次聯繫，根據吳姓民眾描述的地形、地物，研判事故地點，終於在仁愛鄉萬豐村濁水溪床鄰近紅橋一帶，尋獲受困的吳姓家人；由於受困車輛陷在溪中，必須拖吊才能脫困，於是聯繫萬豐部落多位熱心村民到場，協助將受困車輛拖離河床。

涂瑞煙指出，吳姓民眾駕駛自小客車到仁愛鄉萬豐部落觀光旅遊，因不諳溪床湍急，開車過溪時車輪陷入溪床沙石鬆軟處，致使車輛進退不得，由於當時天色已昏暗，氣溫驟降非常寒冷，因此，立即就地檢取枯枝生火取暖，讓吳姓民眾與幼兒免於失溫風險。

涂瑞煙提醒民眾，駕車前往山間林道，涉水過溪，應注意地形、地物，還有車輛是否具有越野涉溪性能，以行車安全為首要考量，避免涉險，切勿行駛已公告禁止進入河川水域；此外，應隨時注意山區如有烏雲密布、上游傳來轟隆聲響、溪水變色或水面忽然上升等現象，即是溪水暴漲的前兆，應立即撤離並往高處逃生，確保安全。

(中時 )