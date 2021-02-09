蓉鏡齋是私家書院為進士書齋，採傳統二進書院格局， 前庭仿孔廟形制掘一泮池。（黃國峰攝）

景薰樓主建築分為三落五進九開間，為傳統合院式格局，是林獻堂故居。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

林獻堂博物館，展出豐富的霧峰林家歷史文物，包括日記、字畫、古書、藝術品、文獻、寫真照片等。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

霧峰林家花園林獻堂博物館園區，首度全園區開放，台中民眾春節可就近到此發思古之幽情。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

農曆過年期間，國內風景區人山人海，出遊車潮綿延數公里，要避開塞車，加上防疫期間盡量不到人潮擁擠處，霧峰林家花園林獻堂博物館園區，首度全園區開放，台中民眾可就近到此發思古之幽情，大年初三後還可參與參山國家風景管理處推出之「迴遊阿罩霧」經典遊程，憑電子票券享全園區門票折抵。

過年期間，可與家人好友到霧峰小鎮來趟文青之旅，走訪霧峰林家花園林獻堂博物館，園區現已全區開放，包含有林家花園（萊園）、博物館（林獻堂博物館）、古宅（景薰樓）、書院（蓉鏡齋）全園區都有專人導覽，遊客可以一票體驗台灣建築、美學、藝術與文化之美，深入了解與台灣百年歷史息息相關、最具代表性的家族人物與故事。

有200多年歷史的霧峰林家花園，經典古蹟處處，萊園中有西洋閩南味融合的「五桂樓」梁啟超來台期間即下榻於五桂樓，在此與林獻堂等台灣士紳交換意見，建議了非武裝抗日路線，水上則有戲台「飛觴醉月亭」，隨處都可打卡拍美照。250坪的林獻堂博物館，展出豐富的霧峰林家歷史文物，包括日記、字畫、古書、藝術品、文獻、寫真照片等，令遊客流連忘返。

林獻堂故居景薰樓，內外共三進，是傳統合院格局，蓉鏡齋是私家書院為進士書齋，採傳統二進書院格局， 前庭仿孔廟形制掘一泮池，其側有軒亭，可處處賞味古匠工藝與望族生活點滴，是親子出遊、IG打卡輕旅行好去處，在專人導覽說學逗唱引導下，會發現阿罩霧不一樣的面貌。

霧峰林家花園林獻堂博物館園區，每日8點至18點全年開放，團體可預約電話04-23391761，詳情洽官網：

www.thelinfamily.org.tw

(中時 )